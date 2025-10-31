Инфографика
06 августа 2026
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24 декабря 2025
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12 декабря 2025
01 декабря 2025
24 ноября 2025
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Сервис "Моспитомец" разместил более тысячи анкет животных на mos.ru
13:45
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Бездомные могут согреться в микроавтобусах "Социального патруля" рядом с вокзалами Москвы
12:20
21 ноября 2025
31 октября 2025