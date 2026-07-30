Нейропсихолог Евстигнеев объяснил одержимость россиян хлебными заквасками

Домашняя закваска Левито мадре стала новым увлечением россиян: ее купают, кормят и даже дают ей имена. О том, с чем связана такая тенденция и опасно ли подобное увлечение для психики, разбиралась Москва 24.

"Абы что не пьет"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/oh_my_bread

В соцсетях набирает популярность новый тренд – выращивание домашней закваски Левито мадре. По мнению пользователей, это не просто ингредиент для выпечки, а настоящий "питомец", за которым нужно ухаживать. Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена.

Сам процесс жизнедеятельности таких заквасок превращается в многосерийный фильм. Начинается все с выращивания: обычно это занимает 1–2 недели, затем часть созревшей закваски можно добавлять в муку при замесе теста, а остаток убирать и снова подкармливать.





пользователь Сети Моя Левито мадре находилась в холодильнике, завязанная в ткань, примерно неделю. Сегодня буду ее кормить и потихоньку начинать восстанавливать.

Комментарии под роликами – отдельный жанр интернет-фольклора. В них соседствуют нежность, ирония и неподдельное любопытство. Одни с усмешкой замечают, что кто-то проявляет к закваске больше внимания, чем к близким людям, другие же размышляют о том, что Левито "живет свою лучшую жизнь".

"За детьми так не ухаживала, как вы за своей закваской", "стремлюсь стать Левито мадре: искупали, покормили, дали отдохнуть при 28 градусах", – пишут пользователи.





пользователи Сети Я тут новенькая, мне только 21. Подскажите, пожалуйста, для чего это и во сколько нужно заводить, чтобы к старости радовало?

Также владельцы Левито мадре признаются, что их закваска бывает очень упрямой и даже привередливой, прямо как настоящий питомец.

"Думаю, что не выйду сегодня больше из дома. Также я: бегу, если закончилась вода для кормления закваски. Она абы какую есть не будет", – сообщила автор ролика.

Однако это далеко не все чаяния любителей выпечки. Одна из пользовательниц столкнулась с неожиданной проблемой: закваска оказалась настолько активной, что "сбежала" из герметичной банки. При этом женщина с гордостью назвала ее "силачкой" и поделилась подробной историей в соцсетях.

В комментариях тут же собрались неравнодушные.

"Эти дамочки такие. Я свою пеленала, пеленала, а она все равно рвала все полотенца, причем любой плотности", "понимаю, у меня тут подруга улетела на зимовку в Индию и оставила свою Левито мадре на передержку, пытаюсь справиться", – рассказали люди.





пользователь Сети Проверьте у закваски пульс, вдруг уже появился.

В целом тренд на закваски объединяет тысячи людей по всей стране. Кто-то видит в этом кулинарный эксперимент, кто-то – способ медитации, а кто-то просто находит новый круг общения и единомышленников.

Чистый дофамин

По словам шеф-пекаря, автора книг Ивана Забавникова, тема с выращиванием Левито мадре стала популярной в России еще 10–15 лет назад и по сей день продолжает набирать обороты.

В беседе с Москвой 24 он уточнил, что под необычным названием подразумевается разновидность густой закваски, состоящей из молочнокислых бактерий и натуральных дрожжей. Левито выводят для приготовления сложных хлебобулочных изделий, например итальянского кулича панеттоне, а также различных видов заквасочного хлеба.





Иван Забавников шеф-пекарь, автор книг Это живой микроорганизм, о котором нужно постоянно и регулярно заботиться. Его "купают" в воде, замачивают, отжимают и "подкармливают" пшеничной мукой. Для получения стабильного результата важно соблюдать все этапы ухода, включая контроль pH. Некоторые профессионалы пишут книги и диссертации на сотни страниц, посвященные правильному выведению и содержанию закваски.

Забавников заявил, что Левито мадре – своего рода "живой" питомец, похожий по алгоритму привязанности на тамагочи. Некоторые дают закваске имена, самые увлеченные даже беседуют с ней.

"Забота о таком продукте становится популярным контентом: пользователи выкладывают видео с процессами кормления, промывания и ухода, превращая это в целый ритуал. При правильном уходе эта культура может существовать десятки лет, по сути она "бессмертна", – рассказал специалист.

При этом польза продуктов из Левито мадре сопоставима с другими заквасками. Все потому, что в основе лежат одни и те же микроорганизмы – молочнокислые бактерии и пекарские дрожжи.

"Эти две культуры обеспечивают схожий эффект. Однако разница между обычными заквасками и Левито мадре все же существует. Она заключается не в пользе для организма, а во вкусоароматических и структурных свойствах выпечки. В первом варианте хлеб получается более мелкопористым, пушистым и легким, тогда как на базовой закваске можно добиться более крупной пористости, как у чиабатты", – заверил эксперт.

В свою очередь, психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев напомнил, что мозг нередко изобретает изощренные способы спасения от хаоса. В разговоре с Москвой 24 он пояснил, что спонтанная фанатичная любовь к выращиванию закваски – один из таких приемов.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Это нейробиологическая иллюзия контроля: банка с ферментируемым тестом превращается в биологический тамагочи для истощенной нервной системы. Нередко подобная одержимость говорит прежде всего об остром дефиците безопасности и предсказуемости. В условиях глобальной неопределенности центр тревоги и поиска угроз в психике человека находится в постоянном гипертонусе. Ритуал ухода за закваской создает идеальный микромир, в котором простые алгоритмические действия дают быстрый и гарантированный результат.

Каждый подъем теста стимулирует дофаминовую систему вознаграждения. Более того, присвоение закваске имени и статуса живого существа активирует окситоциновую систему привязанности и глубинные механизмы заботы. Биохимическая культура становится безопасным объектом, потеря которого воспринимается как реальная утрата близкого – процесс сопровождается выбросом кортизола и паникой.

При этом сводить такое поведение исключительно к сублимации одиночества – научное упрощение, ведь причин гораздо больше. Для одних это способ тактильного заземления и регуляции блуждающего нерва через физический контакт с тестом. Для других, особенно людей с нейроотличиями, – источник легкого, "чистого" дофамина и средство фокусировки рассеянного внимания. Для третьих – смещенная активность, позволяющая уйти от тяжелых решений и выгорания в понятную, социально одобряемую деятельность, подчеркнул Евстигнеев.

Эксперт также пояснил, что отличить здоровое хобби от гиперфиксации можно по ключевому маркеру – дезадаптации. То есть по моменту, когда увлечение перестает быть источником ресурса и становится жесткой обязанностью.

"Например, тревога из-за пропущенного кормления парализует день, расходы на курсы и инвентарь выходят за пределы разумного бюджета. Социальная и профессиональная жизнь же начинает приноситься в жертву ради "жизнедеятельности" закваски", – пояснил он.



Сама по себе гиперфиксация не должна вызывать страх – это естественный амортизатор психики, который пытается сохранить стабильный мир хотя бы в одной точке. Однако важно вовремя заметить, когда психологический костыль перестает помогать и начинает разрушать реальные человеческие связи и способность адаптироваться к действительности, заключил психолог.