Эксперт Старченко усомнился в реализации идеи по персональному подбору диеты россиянам

В России планируют разработать схему подбора индивидуального питания для каждого пациента, а также расширить спортивную инфраструктуру в отдаленных регионах, сообщили СМИ. Насколько реализуема инициатива, разбиралась Москва 24.

Новый уровень диагностики

В России планируют создать новую модель охраны здоровья, основанную на персональном подборе диеты и строительстве спортивных объектов.

Главным направлением станет переход на правильное питание с учетом индивидуальных особенностей. Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики. Эти методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки ежедневного меню. Созданием таких рекомендаций займутся Минздрав, Роспотребнадзор, Минобрнауки и региональные власти.

Вместе с этим в стране хотят повысить физическую активность населения. Минспорт и регионы займутся развитием всей спортивной инфраструктуры и строительством уличных площадок, в частности в селах и удаленных местах.

Местным органам власти также поручили активнее мотивировать россиян вести здоровый образ жизни и самостоятельно заботиться о своем самочувствии.

Ранее Михаил Мишустин также заявил, что Россия успешно развивает производство лучших лекарств и медицинской техники, для этого есть все возможности. Он подчеркнул важность перехода к разработке передовых препаратов с новыми характеристиками, а не просто к замещению импорта.

Трудоемкое исследование

Член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко в разговоре с Москвой 24 отметил, что гипотетически предлагаемая мера является хорошей, но она вызывает ряд вопросов.

"Сколько будет стоить для гражданина индивидуальный подбор питания? Чтобы сделать это, нужно провести полный биохимический анализ не только крови, но и состава некоторых тканей. Например, посмотреть количество кристаллов мочевой кислоты или щавелевой", – пояснил эксперт.

Уже исходя из результатов, пациенту будет необходимо сделать упор в питании на мясо или на растительную пищу. При этом далеко не все могут себе это позволить в необходимом объеме, указал Старченко.





Алексей Старченко член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Второе – это занятость. Примеряя такой вариант на себя, задаешься вопросом: найду ли я время для того, чтобы пройти углубленное исследование биохимического состава? При этом нужно индивидуально заниматься с диетологом. Есть ли такое количество специалистов, которое обеспечит всех желающих?

Эксперт уверен, что на сегодняшний день говорить о персонализированной диетологии еще рано.

"Я считаю, что сейчас действительно поддержать здоровье можно с помощью диспансеризации. Она нужна, потому что у населения часто наблюдаются сердечно-сосудистые заболевания, и нужно как можно раньше начинать лечение. В рамках выявленной проблемы у пациента уже способна появиться серьезная мотивация, в том числе изменить пищевое поведение", – объяснил Старченко.

По его словам, когда человек чувствует себя здоровым, то считает, что погрешности в еде будут побеждены его физиологией и организм все равно постарается "выжить" в этих условиях и не заболеть. Однако, если уже есть выявленное заболевание, просчитывается индивидуальный риск негативных последствий, в том числе летального исхода (инфаркты, инсульты, онкология).

При этом врач-терапевт Мария Беляева в разговоре с Москвой 24 поддержала идею персонализированного питания.

"Но пока сложно представить, как задумка может быть реализована. Нужно у каждого взять сложные генетические исследования, и специалист должен подобрать программу. Как и где это будет делаться, пока трудно сказать. Плюс в отдаленных регионах получить такую помощь нелегко", – отметила врач.

При этом она порекомендовала доступную альтернативу: профилактику заболеваний, ведение здорового образа жизни и периодические посещения специалистов.





Мария Беляева врач-терапевт Например, тот же массовый осмотр детей в школах или сотрудников предприятий. Помимо этого, нужно избавиться от вредных привычек, заниматься производственной гимнастикой. Следить за образом жизни можно, начиная с небольших шагов: гулять, отвлекаться от компьютера каждые 15–45 минут, чтобы размяться.

Эксперт подчеркнула, что заболевания сейчас действительно молодеют. Многие из них – сердечно-сосудистые, онкологические – стали развиваться раньше и у большего количества.

"Патологии желудочно-кишечного тракта наблюдаются практически у всех: к концу школы у детей уже гастрит", – указала терапевт.

Причинами проблем часто выступают экология, неправильное питание и нездоровый образ жизни. Более того, многие большую часть времени проводят сидя, смотрят в монитор компьютера и в телефон. Поэтому базовые принципы ЗОЖ стопроцентно нужно внедрять всем, заключила Беляева.