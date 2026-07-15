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15 июля, 21:30

Политика

Расходы ЕС на ВПК приближаются к уровню накануне Второй мировой

Фото: AP Photo/Roman Koksarov

Планируемые объемы финансирования военно-промышленного комплекса (ВПК) в некоторых странах – членах Евросоюза (ЕС) почти достигли уровня накануне Второй мировой войны. Об этом заявила руководитель делегации РФ Юлия Жданова на переговорах в Вене.

По ее словам, в Брюсселе поставили задачу к 2030 году сформировать "европейский оборонный союз" и добиться так называемой оборонной готовности. Эта концепция предполагает развитие потенциалов стран – членов ЕС, необходимых для "ведения современных боевых действий".

Однако, как она отметила, такая риторика сопровождается "беспрецедентными финансовыми вливаниями в ВПК".

"Ставка европейских элит на откармливание ВПК из кармана своих налогоплательщиков и ценой поглощения гражданского сектора лишает страны Европы разумных ориентиров и перспектив устойчивого развития", – подчеркнула Жданова.

Данная милитаристская политика в сочетании с отказом Брюсселя от прямого диалога с Москвой, "рутинизацией" эскалационного сценария и уходом от обсуждения последствий его реализации, по ее мнению, ведет к неконтролируемому росту военной напряженности. Это превращает "сердцевину" региона ОБСЕ в "пороховую бочку", добавила глава российской делегации.

При этом Москва, по словам дипломата, не заинтересована в подобном конфликте. Однако западные государства уже готовятся к функционированию в условиях крупномасштабного вооруженного столкновения. В частности, внимание уделяется адаптации гражданской транспортно-логистической инфраструктуры под задачи военного планирования и оперативности мобильности.

В качестве примера Жданова привела Нидерланды, где в июне 2026 года объявили о реализации четырех исследовательских программ в области логистики. Вместе с тем нидерландские власти рассматривают возможность законодательно закрепить право вмешиваться в работу частных предприятий, чтобы принуждать их к выполнению военных заказов. И это, по словам руководителя делегации, "далеко не единственный пример".

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов заявил, что страны ЕС и НАТО разжигают конфликты во всех частях Евразии, желая превратить ее в геополитическую арену. Кроме того, НАТО милитаризует Арктику, пытаясь зайти туда со своими инструментами. По словам дипломата, это "идет в русле стратегии Запада по сдерживанию альтернативных центров силы".

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