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27 июня, 08:21

Политика

В МИД РФ заявили, что Запад превращает Евразию в геополитическую арену

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Страны Евросоюза и НАТО разжигают конфликты во всех частях Евразии, желая превратить ее в геополитическую арену. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов.

"Разговор о безопасности может быть долгим. Какие существуют угрозы? Мы все видим, что страны НАТО и ЕС в своих интересах разжигают пожары конфликтов во всех частях Евразии, стремятся превратить ее в арену геополитического противостояния", – цитирует его ТАСС.

По словам посла, НАТО также милитаризуют Арктику, пытаясь зайти туда со своими инструментами. Трофимов отметил, что это "идет в русле стратегии Запада по сдерживанию альтернативных центров силы".

Более того, как он обратил внимание, Запад провоцирует конфликты на Ближнем Востоке и на Балканах.

Ранее Владимир Путин заявил, что навязываемые Западом "правила" скрывают неоколониальные амбиции и неуважение к суверенитету других государств, что не устраивает Россию. Российский лидер подчеркнул, что Москва выступает за демократические основы миропорядка, обязательные для всех нормы международного права, и непререкаемый авторитет Совета безопасности ООН.

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