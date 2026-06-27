Женщина погибла при ударах ВСУ по Горловке в ДНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мирная жительница погибла, еще одна получила ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в телеграм-канале.

Удары были нанесены по Центрально-Городскому району. В этом же районе Горловки поврежден жилой дом.

Ранее сообщалось, что 10 человек пострадали при воздушной атаке ВСУ на производственные объекты одного из предприятий Волгограда. Всех пострадавших оперативно доставили в больницу, угрозы для жизни пациентов нет.

Возникшие на территории предприятия локальные возгорания были оперативно ликвидированы. Жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.