Daily Mail: десятки британцев пострадали после наблюдения затмения без защитных очков

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Десятки жителей Великобритании пожаловались на сильную боль в глазах и ухудшение зрения после наблюдения без защитных очков солнечного затмения в среду, 12 августа. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По данным журналистов, за затмением наблюдали миллионы британцев. Некоторые из них проигнорировали предупреждения специалистов и смотрели на Солнце без специальных очков.

В социальных сетях появились десятки видео от обеспокоенных пользователей, рассказавших о повреждении глаз. Среди жалоб – головная боль, затуманенное зрение и изменение восприятия цветов.

"Мои глаза ужасно болят. Я никогда раньше не чувствовал ничего подобного и думаю, что ослепну", – заявил один из пользователей TikTok.

Другой признался, что быстро взглянул на затмение, решив, что ничего страшного не произойдет. Однако после у него заболела голова и помутнело в глазах. Еще один британец сообщил о появлении большого красноватого пятна в центре поля зрения.

При этом врачи предупреждали, что прямой взгляд на Солнце во время затмения может повредить сетчатку глаза.

Частичное солнечное затмение произошло вечером 12 августа. Москвичи смогли его увидеть всего 9 минут. Солнце было закрыто максимум на 1%, а затем скрылось за горизонт. При этом полную фазу затмения смогли увидеть россияне на полуострове Таймыр.

