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13 августа, 19:37

Происшествия

Посадивший самолет в поле под Новосибирском пилот Белов поблагодарил всех за поддержку

Фото: РИА Новости/Владимир Николаев

Пилот Сергей Белов, который посадил самолет в пшеничном поле под Новосибирском в 2023 году, поблагодарил в суде коллег и пассажиров за поддержку в период разбирательств по делу. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда, где рассматривался вопрос об удовлетворении жалобы Генпрокуратуры РФ на решение вернуть ведомству уголовное дело пилота.

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции вновь вернул в прокуратуру уголовное дело пилота Сергея Белова для устранения нарушений, рассказал ранее адвокат пилота Сергей Степаньянц.

Белов в последнем слове заявил, что после инцидента 52 пилота создали группу и поддерживают его морально и финансово.

"Спасибо всем огромное", – добавил пилот.

12 сентября 2023 года лайнер Airbus A320, принадлежащий авиакомпании "Уральские авиалинии" и выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку на поле в Новосибирской области. По словам Белова, экипаж принял такое решение из-за критически низкого уровня топлива.

На борту самолета находились 167 человек, включая 6 членов экипажа. Все пассажиры и сотрудники были успешно эвакуированы. В связи с инцидентом возбудили уголовное дело.

Изначальный отчет Росавиации содержал данные о поломке "зеленой" гидросистемы и ошибке экипажа при определении положения шасси, однако позже документ был аннулирован после появления новых сведений, что повлекло за собой начало дополнительного расследования.

После происшествия Росавиация потребовала увольнения двух высокопоставленных руководителей авиакомпании. Второго пилота Эдуарда Семенова признали негодным к дальнейшей работе, а Белов ушел в отставку по завершении следствия. В феврале 2026 года он сообщил, что получил предложение о работе от одной из азиатских авиакомпаний.

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