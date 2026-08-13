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13 августа, 20:00

Политика

ВС РФ ударили ФАБ-500 по позициям ВСУ в Харьковской области

Фото: mil.ru

Российские военные нанесли авиационные удары по пунктам временной дислокации украинских подразделений в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией ВКС России по позициям 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Новоалександровка и 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новая Казачья.

В ведомстве уточнили, что в ходе боевых вылетов применялись авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. По данным министерства, все цели были поражены.

Ранее ВС РФ ударили по хранилищам и оборудованию в порту Одессы, которые использовались в военных целях. Целями оказались резервуары с горюче-смазочными материалами и оборудование, которое задействовалось при разгрузке поставок для украинских солдат.

Более того, российские военнослужащие атаковали патрульный катер в порту Очакова в Николаевской области.

ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в портах Рени и Измаил

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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