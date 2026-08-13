Прокуратура Италии начала расследование пожара на заводе боеприпасов под Римом

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Итальянская прокуратура начала расследование по факту пожара на заводе компании KNDS Ammo Italy, расположенном под Римом. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает ТАСС.

По предварительным данным, возгорание во внутренних помещениях привело к взрыву. В результате никто не пострадал, на момент происшествия на предприятии находились около 20 человек.

Причины возгорания устанавливаются. Пока нет оснований полагать, что пожар был умышленным. Отмечается, что вокруг итальянской столицы из-за рекордной жары возникло множество локальных возгораний.

Телеканал Sky TG-24 сообщил, что группа KNDS является одним из поставщиков артиллерии и боеприпасов для европейской военной поддержки Украины. Завод KNDS Ammo Italy специализируется на производстве боеприпасов для наземной обороны Европы, в том числе для пилотируемых и беспилотных систем.

Ранее взрыв прогремел в промышленной зоне порта Роттердама в Нидерландах. ЧП произошло около полудня возле резервуара для хранения, предварительно, на территории компании Gunvor Energy. В результате случившегося 1 человек погиб, еще несколько получили травмы. На месте происшествия работали экстренные службы.