De Telegraaf: один человек погиб при взрыве в порту Роттердама

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Один человек погиб и еще несколько пострадали в результате взрыва в промышленной зоне порта Роттердама в Нидерландах. Об этом сообщила газета De Telegraaf.

Взрыв произошел вскоре после полудня возле резервуара для хранения. По предварительным данным, инцидент произошел на территории компании Gunvor Energy. На месте происшествия прибыли экстренные службы.

Ранее в районе болгарского города Трявна на складе боеприпасов оружейного завода произошел взрыв. По предварительным данным, причиной стал загоревшийся грузовик рядом со складом, в настоящее время продолжаются вторичные взрывы.

В результате инцидента никто не пострадал. Жителям посоветовали по возможности не покидать дома и закрыть окна.