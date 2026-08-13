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13 августа, 16:14

Происшествия

В Ингушетии возбуждено дело после видео с кормлением медвежонка

Фото: телеграм-канал SHOT

В Ингушетии возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным после публикации кадров, на которых видно, как медвежонка кормят, предварительно, снюсом. Об этом сообщили РИА Новости в региональном МВД.

Видео появилось в соцсетях 15 июня. Несколько молодых людей в Назрани дали маленькому медвежонку некое вещество, а после смеются над реакцией животного. После публикации МВД и прокуратура республики начали проверки.

В полиции агентству сообщили, что мужчины кормили животное не снюсом, а детским питанием. Найти самого медвежонка пока не удалось.

Ранее полиция задержала в Подмосковье мужчину за жестокое обращение с животными. Одна из местных жительниц обратилась в полицию, заявив, что на территории пункта приема металлолома в поселке Томилино мужчина избил собаку. Женщина отвезла животное в ветеринарную клинику.

Злоумышленник объяснил свои действия тем, что собака якобы напала на принадлежащую ему домашнюю птицу. Именно поэтому он несколько раз ударил пса деревянным бруском. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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