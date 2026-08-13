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13 августа, 17:28

Происшествия

Суд в Москве заочно арестовал владельца ГК "Феникс" Фридмана

Фото: depositphotos/YGphoto

Тверской суд Москвы заочно арестовал владельца группы компаний "Феникс" Евгения Фридмана на 2 месяца по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Срок меры пресечения будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции бизнесмена на территорию России.

Защита возражала против ареста. По мнению адвокатов, Фридман, уехав из России в прошлом году, на тот момент не имел статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого. Кроме того, защита отметила, что предприниматель имеет гражданство России и Израиля, о чем следствие было уведомлено ранее.

Как следует из оглашенных судом материалов, дело Фридмана связано с поставками в 2020 году аппаратов искусственной вентиляции легких корейского и немецкого производства подмосковным медучреждениям. Поставки осуществляло ООО "Сомете", подконтрольное бизнесмену.

Фридман известен как основатель рынка медицинского аутсорсинга – сдачи в аренду государственным больницам машин скорой помощи. В 2022 году он также стал совладельцем московского ООО "Поколение". По словам самого предпринимателя, организация занималась поддержкой женских боев по смешанным единоборствам (ММА). В январе 2026 года ООО "Поколение" было ликвидировано.

Ранее полицейские задержали троих руководителей кредитно-потребительских кооперативов (КПК), подозреваемых в хищении денег граждан. По предварительным данным, с 2014 по 2026 год представители КПК, действовавших в нескольких регионах России, предлагали гражданам открыть вклады под высокий процент.

Некоторое время кооперативы выполняли обязательства, однако позже все подразделения закрылись, а полученные средства подозреваемые присвоили. По словам представителя МВД России Ирины Волк, в полицию обратились более 2 тысяч обманутых пайщиков. Сумма причиненного ущерба может превысить 1 миллиард рублей. Возбуждено дело о мошенничестве.

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