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13 августа, 20:50

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SHOT: экс-солист "Ляписа Трубецкого" Михалок готов выступать на корпоративах россиян

Экс-солист "Ляписа Трубецкого" Михалок готов выступать на корпоративах россиян

Фото: ТАСС/Евгений Стукалин

Экс-солист группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок, который после начала спецоперации переехал в Эстонию и выступает только в Европе и США, теперь рассматривает частные заказы от граждан России. Об этом сообщает SHOT в мессенджере MAX.

За частное выступление музыкант просит 35 тысяч евро (примерно 3,5 миллиона рублей. – Прим. ред.), а также требует оплатить расходы по райдеру. На осень у артиста запланирован гастрольный тур по Германии. Однако за дополнительную плату в 5 тысяч евро (около 500 тысяч рублей. – Прим. ред.) он готов перенести концерт и приехать на корпоратив в любую точку мира, кроме России и Белоруссии. В программе – хиты "Капитал", "В платье белом", "Ау", "Ты кинула" и другие.

Среди требований артиста – перелет у окна бизнес-классом, пятизвездочный отель. В гримерке должны быть пять бутылок светлого пива, литр виски, закуски с горячими блюдами и полотенца черного цвета. Также Михалок запрещает подходить к себе лично даже организаторам – этот пункт прописан в райдере красным цветом.

Михалок родом из Белоруссии. В 2011 году он уехал в Россию, затем перебрался в Киев, где жил постоянно. После начала СВО музыкант переехал в Прибалтику. В начале августа Минский городской суд заочно приговорил его к 4 годам колонии общего режима по обвинению в оскорблении белорусского лидера Александра Лукашенко и разжигании социальной вражды.

Ранее СМИ сообщили, что народный артист России Валерий Леонтьев повысил стоимость своего гонорара за выступления для россиян. Утверждалось, что за 50-минутный концерт артист требует оплату в размере не менее 17 миллионов рублей, в то время как для зарубежных гостей стоимость выступления осталась прежней – примерно 12 миллионов.

Однако позднее директор народного артиста РФ Борис Чигирев опроверг данную информацию, назвав ее враньем.

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