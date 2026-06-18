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18 июня, 10:52

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РИА Новости: Валерий Леонтьев может взыскать 2 млн рублей за несоблюдение райдера

Валерий Леонтьев может взыскать 2 млн рублей за несоблюдение райдера – СМИ

Фото: legion-media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru

Народный артист России Валерий Леонтьев требует компенсации в размере 2 миллионов рублей от организаторов своих выступлений за несоблюдение условий райдера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Соответствующие штрафные санкции певец, по словам инсайдера, может предъявить при необеспечении всех требований, прописанных в документе, а также если его что-то не устраивает в самой организации концерта или на площадке.

Ранее СМИ писали, что Леонтьев повысил стоимость своего гонорара за выступления для россиян. Утверждалось, что за 50-минутный концерт артист требует оплату в размере не менее 17 миллионов рублей, в то время как для зарубежных гостей стоимость выступления осталась прежней – примерно 12 миллионов.

Однако позднее директор народного артиста РФ Борис Чигирев опроверг данную информацию, назвав ее враньем.

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