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Происшествия

Два эмиратских судна подверглись атаке в Ормузском проливе

Фото: depositphotos/Asteri

Два судна эмиратской нефтегазовой компании ADNOC подверглись атаке в Ормузском проливе. Об этом сообщило агентство WAM со ссылкой на заявление компании.

В ADNOC подтвердили, что инцидент произошел во время прохода судов через пролив. В результате атаки никто не пострадал, ситуация находится под контролем.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон полностью контролирует Ормузский пролив и продолжит это делать. По его словам, морскую блокаду иранских портов со стороны американских военных называют "стальной стеной". Он считает, что Тегеран ничего не может с этим сделать.

9 августа комитет по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Ирана (однопалатного парламента) одобрил законопроект, касающийся управления Ормузским проливом. Документ называется "О стратегических мерах по обеспечению безопасности и устойчивого развития Ормузского пролива и Персидского залива".

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