В Иране одобрили законопроект по Ормузскому проливу

Фото: depositphotos/lkpro

Комитет по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Ирана (однопалатного парламента) одобрил законопроект, касающийся управления Ормузским проливом. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.

Документ называется "О стратегических мерах по обеспечению безопасности и устойчивого развития Ормузского пролива и Персидского залива".

Ранее член президиума иранского парламента Алиреза Салими заявил, что парламент рассматривает проект закона, который предусматривает запрет на проход через Ормузский пролив кораблей, связанных с США и Израилем. Журналисты также указывали, что никого соглашения об открытии пролива между Тегераном и Вашингоном нет.

Один из источников СМИ рассказал, что Иран не откроет пролив, пока продолжается агрессия Штатов. Проход осуществляется под контролем военно-морских сил Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР).