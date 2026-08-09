09 августа, 18:22Политика
В Иране одобрили законопроект по Ормузскому проливу
Фото: depositphotos/lkpro
Комитет по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Ирана (однопалатного парламента) одобрил законопроект, касающийся управления Ормузским проливом. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.
Документ называется "О стратегических мерах по обеспечению безопасности и устойчивого развития Ормузского пролива и Персидского залива".
Ранее член президиума иранского парламента Алиреза Салими заявил, что парламент рассматривает проект закона, который предусматривает запрет на проход через Ормузский пролив кораблей, связанных с США и Израилем. Журналисты также указывали, что никого соглашения об открытии пролива между Тегераном и Вашингоном нет.
Один из источников СМИ рассказал, что Иран не откроет пролив, пока продолжается агрессия Штатов. Проход осуществляется под контролем военно-морских сил Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР).
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