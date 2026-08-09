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09 августа, 20:55

Происшествия

Суд арестовал экс-главу и нынешнего гендиректора компании-производителя БПЛА

Фото: depositphotos/andreyuu

Кузьминский районный суд Москвы заключил под стражу действующего и бывшего генеральных директоров компании-производителя беспилотных систем ООО "Дрон солюшнс" Вячеслава Барбасова и Иракли Хазалию. Об этом ТАСС заявили в судебной инстанции.

Фигуранты обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Санкция этой статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Ранее столичный суд приговорил экс-начальника Казанского вокзала Игоря Черникова к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима по коррупционному делу. Более того, ему назначили штраф в 6,5 миллиона рублей и запретили 10 лет занимать должности в государственных и муниципальных органах и учреждениях, связанных с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций.

По данным следствия, с декабря 2023 по сентябрь 2024 года Черников вымогал у предпринимателя деньги за общее покровительство при ведении коммерческой деятельности на территории вокзала. В результате осужденный получил 1,3 миллиона рублей.

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