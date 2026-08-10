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Происшествия

Двое детей пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Екатеринбурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Екатеринбурге в результате столкновения трех автомобилей пострадали двое маленьких детей. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель BMW потерял управление. Машина врезалась в попутный автомобиль той же марки, после чего перевернулась и упала на встречный Mitsubishi.

Травмы получили два ребенка, находившиеся в одном из BMW. Пострадавшие 2018 и 2023 годов рождения были экстренно госпитализированы. Врачи оценивают состояние детей как различной степени тяжести.

Ранее пять человек погибли в ДТП на трассе Ялта – Кремневка в ДНР. По информации республиканского МВДЮ, автомобиль Audi Q5 выехал на встречную полосу и врезался в Ford Focus.

В результате аварии водитель и два пассажира Audi получили травмы. Водитель и четыре пассажира Ford погибли на месте.

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