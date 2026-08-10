Туристическая группа с детьми застряла у поднявшейся реки на Камчатке

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Спасатели отправились в Елизовский район Камчатского края, где многодневный пеший поход группы туристов с детьми был прерван резким подъемом уровня воды в реке. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ по региону.

По информации ведомства, туристы не сумели самостоятельно форсировать водную преграду в нескольких километрах от Мутновской геотермальной станции.

Для эвакуации людей планируется навести веревочную переправу. Спасатели обеспечат безопасное пересечение реки всеми участниками похода.

Также отмечается, что на помощь к терпящим бедствие отправилась объединенная группировка. В ее состав вошли сотрудники поисково-спасательного отряда краевого главка МЧС, Камчатского спасательного центра МЧС России, а также поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД".

Ранее при переходе реки в Сочи вброд двух туристов смыло в море течением и волной. Тело мужчины обнаружили в тот же день. Вскоре было найдено тело ребенка. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту произошедшего.