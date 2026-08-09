ВС РФ ударили по Одесской ТЭЦ и семи электроподстанциям

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ нанесли комбинированный ракетный авиационный удар по одесской теплоэлектростанции (ТЭЦ) и семи электроподстанциям. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, поражены Одесская ТЭЦ и подстанции "Усатово", "Центрополит", "Арцих", "Новоодесская", "Маяки" (все – 330 киловольт), а также "Белгород-Днестровский" и "Каролино-Бугаз" (110 киловольт). Министерство опубликовало кадры нанесения удара.

Кроме того, российские военнослужащие уничтожили инфраструктуру газового месторождения "Бугроватое" в Сумской области, которое использовалось в интересах украинских солдат. Как уточнили в МО, это сделали специалисты войск беспилотных систем с применением БПЛА.

Ранее ВС РФ поразили украинские склады с дронами, комплектующими и оборудованием радиоэлектронной борьбы в Харьковской области. Атака велась расчетами ударных беспилотников "Герань" в районах населенных пунктов Савинцы, Зидьки, Барвенково и Волохов Яр. Все цели были поражены.