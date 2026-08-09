09 августа, 17:44Политика
ВС РФ поразили ж/д инфраструктуру ВСУ в трех областях Украины
Фото: МАХ/"Минобороны России"
Российские военнослужащие нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры.
В ведомстве уточнили, что удары наносились с применением дронов "Герань". В результате были поражены железнодорожный кран, ремонтно-восстановительный поезд и локомотив в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области, локомотив в районе населенного пункта Кудашевка Днепропетровской области, а также локомотив в районе населенного пункта Беланы Сумской области.
Ранее ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре и морским судам противника. Атака была ночью 9 августа. Ее провели с использованием высокоточного оружия и БПЛА. В результате в порту Одесса удалось поразить склады горюче-смазочных материалов (ГСМ) и военного имущества, а также портовый перевалочный комплекс.
В порту Черноморск уничтожены склады ГСМ и военного имущества, в населенных пунктах Беляры и Новые Беляры – резервуары с горючим, предназначенным для Вооруженных сил Украины.
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