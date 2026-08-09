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09 августа, 12:11

Политика

ВС РФ освободили населенные пункты Васютинское и Торецкое в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России установили контроль над населенными пунктами Васютинское и Торецкое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Васютинское Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении военного ведомства.

Там также отметили, что подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных наступательных действий освободили населенный пункт Торецкое.

Всего в течение суток ВСУ потеряли около 1 445 военнослужащих.

Ранее российские войска установили контроль над населенным пунктом Анискино в Харьковской области. Этого удалось достичь благодаря активным боевым действиям подразделений группировки войск "Север".

Кроме того, за прошедшую неделю группировка установила контроль над Белым Колодезем, Устиновкой и Бакшеевкой в Харьковской области, а также Рыжевкой в Сумской области.

ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Ивановка в Харьковской области

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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