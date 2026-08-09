Собянин: старые "Лужники" стали символом столицы для горожан

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Старые "Лужники" стали символом Москвы для горожан, поэтому стадион решили реконструировать, а не сносить и строить заново. Об этом рассказал Сергей Собянин в фильме "Большая стройка. Из прошлого в будущее" для ИС "Вести".

По его словам, задача по обновлению стадиона не выписывалась в его параметры. Для работ нужно было увеличение числа мест и переделка стадиона из легкоатлетического в футбольный.

"С точки зрения строительства гораздо проще было снести, построить современный стадион. Но для москвичей это такой символ города. Его снос был бы, наверное, не очень правильным решением. И такое решение все-таки мы приняли – сохранить "Лужники", – сказал мэр столицы.

Ранее в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории" появилась онлайн-книга "Город спорта – "Лужники", посвященная истории главного стадиона страны в советский период. Издание выпущено к 70-летнему юбилею спорткомплекса.

Оно представляет собой хронику основных этапов истории "Лужников" – от строительства арены до проведения крупнейших спортивных соревнований и массовых мероприятий.

