В Белгороде начался ремонт поврежденного жилья от ночных атак ВСУ

Фото: МАХ/"Александр Шуваев"

В Белгороде приступили к ремонту поврежденных домов после ночных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в мессенджере MAX.

По последним данным, повреждены 29 многоквартирных домов, два из которых загорелись, а также 3 административных здания, 3 социальных и 6 коммерческих объектов. Кроме того, повреждены 5 частных домов, один сгорел полностью, и 33 автомобиля, из них 5 повреждены огнем.

"По моему поручению за каждым поврежденным объектом закреплен подрядчик, источники финансирования определены. На пострадавших объектах уже начались ремонтные работы, чтобы в кратчайшие сроки люди могли вернуться к нормальной жизни", – указал Шуваев.

Он добавил, что экстренные и коммунальные службы находятся на местах, жители поврежденных домов получают адресную помощь.

ВСУ атаковали Белгород ночью 9 августа. В результате погибли 5 человек, еще 25 пострадали. Состояние 12 госпитализированных оценивается как средней степени тяжести, 13 мирных жителей продолжают лечение амбулаторно.

После случившегося организованы пункты временного размещения, в них находятся 26 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.