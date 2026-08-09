Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 августа, 19:22

Происшествия

В Белгороде начался ремонт поврежденного жилья от ночных атак ВСУ

Фото: МАХ/"Александр Шуваев"

В Белгороде приступили к ремонту поврежденных домов после ночных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в мессенджере MAX.

По последним данным, повреждены 29 многоквартирных домов, два из которых загорелись, а также 3 административных здания, 3 социальных и 6 коммерческих объектов. Кроме того, повреждены 5 частных домов, один сгорел полностью, и 33 автомобиля, из них 5 повреждены огнем.

"По моему поручению за каждым поврежденным объектом закреплен подрядчик, источники финансирования определены. На пострадавших объектах уже начались ремонтные работы, чтобы в кратчайшие сроки люди могли вернуться к нормальной жизни", – указал Шуваев.

Он добавил, что экстренные и коммунальные службы находятся на местах, жители поврежденных домов получают адресную помощь.

ВСУ атаковали Белгород ночью 9 августа. В результате погибли 5 человек, еще 25 пострадали. Состояние 12 госпитализированных оценивается как средней степени тяжести, 13 мирных жителей продолжают лечение амбулаторно.

После случившегося организованы пункты временного размещения, в них находятся 26 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

Читайте также


происшествиярегионы

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика