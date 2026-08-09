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09 августа, 16:58

В мире

Тайфун "Долфин" обрушился на восточное побережье Китая

Фото: ТАСС/VCG

Тайфун "Долфин" обрушился на восточное побережье Китая. Скорость ветра составила 42 метра в секунду, сообщает Центральное телевидение страны.

"Девятого августа, примерно в 17:30 (12:30 по московскому времен. – Прим. ред.) тайфун вышел на берег в районе городского округа Тайчжоу провинции Чжэцзян", – указано в сообщении.

По прогнозам метеорологов, после выхода на сушу стихия пойдет в западно-северо-западном направлении, постепенно ослабевая.

Синоптики отметили, что с 9 по 12 августа в северной части провинции Фуцзянь, провинции Чжэцзян, Шанхае, северной части провинции Цзянси, а также в провинциях Цзянсу и Аньхой, центрально-восточной части провинции Хубэй, центрально-восточной части провинции Хэнань, центрально-западной части провинции Шаньдун, большей части провинции Хэбэй, Пекине и Тяньцзине прогнозируются сильные ливни.

На фоне тайфуна в КНР выпустили предупреждение красного, наивысшего уровня. Правительства восточных регионов КНР эвакуировали более 420 тысяч человек.

В АТОР заявили, что массового вывоза российских туристов и прекращения туров в Китай не происходит. О приближении тайфуна было известно заранее, что позволило скорректировать программы и подготовить альтернативную логистику для туристов.

Новости мира: тайфун обрушился на Китай

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