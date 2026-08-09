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09 августа, 16:28

Политика

В Израиле назвали пять принципов завершения войны в секторе Газа

Фото: depositphotos/dnaveh

Израиль продолжает добиваться реализации пяти принципов завершения войны в секторе Газа, утвержденных военно-политическим кабинетом год назад. Об этом сообщил ТАСС советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

По его словам, речь идет о разоружении радикального движения ХАМАС, возвращении всех заложников, демилитаризации анклава, сохранении израильского контроля безопасности над сектором, а также создании альтернативной гражданской администрации без участия ХАМАС и Палестинской национальной администрации.

Гендельман уточнил, что эти принципы были утверждены решением военно-политического кабинета 8 августа 2025 года.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг план "Совета мира" по сектору Газа из 15 пунктов. Он уточнил, что Тель-Авив не выведет войска из анклава, пока ХАМАС не будет действительно разоружено. Он подчеркнул, что речь идет о действительном разоружении, а не фиктивном.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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