Шуваев заявил, что Собянин помогает Белгородской области с FPV-перехватчиками

Фото: МАХ/"Александр Шуваев"

Сергей Собянин помогает Белгородской области с дронами-перехватчиками. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

По его словам, при поддержке мэра Москвы регион разработал собственный перехватчик для борьбы с беспилотниками. Аппарат уже проходит апробацию и показывает результаты, однако пока не удается наладить крупносерийное производство перехватчиков. Этот вопрос планируется обсудить с Собяниным, указал Шуваев.

Он отметил, что мобильные группы перехватчиков БПЛА выполняют задачи без перерыва. Подразделения сбивают дроны, которые летят в сторону города. Из-за постоянной угрозы дежурство организовано в ежесуточном режиме, уточнил врио Белгородской области.

Как рассказал Шуваев, регион является первым рубежом обороны Москвы и других субъектов России от украинских беспилотников. Через Белгородскую область проходит 80% БПЛА самолетного типа, которые направляются в центр страны.

"<...> Мы – первый рубеж обороны столицы нашей России", – подчеркнул он и добавил, что регион продолжает жить обычной жизнью и развиваться, несмотря на атаки украинской стороны.

Ранее Шуваев встретился с Владимиром Путиным. Врио Белгородской области отметил, что совместно с Минобороны России и добровольческим формированием "БАРС-Белгород" региону удалось наладить систему, которая позволяет уничтожать более 50% беспилотников самолетного типа собственными средствами. Кроме того, продолжил он, Собянин продолжает помогать Белгородской области и также предоставляет региону столичные системы ПВО.