Мужчина потерял ноги и руку при детонации заминированной коробки в Курской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мужчине оторвало обе ноги на уровне голени и левую руку после детонации заминированной коробки в лесополосе в Глушковском районе Курской области. Об этом губернатор региона Александр Хинштейн сообщил в мессенджере MAX.

По словам главы области, взрыв произошел, когда 54-летний пострадавший поднял коробку. Он находится в тяжелом состоянии, ему оказывают первую помощь на месте, а затем доставят в Курск. Врачи делают все возможное для спасения жизни местного жителя, добавил Хинштейн.

Ранее в Льговской районе 77-летняя местная жительница получила тяжелые травмы из-за взрыва боеприпаса. Она нашла снаряд в поле и подняла его, после чего устройство сдетонировало у нее в руках. В результате пострадавшая лишилась пальцев на руке и получила рваные раны.

Кроме того, три человека получили травмы в результате атаки БПЛА на предприятие в селе Малом Солдатском. Ранены женщина и двое мужчин. У первой слепое осколочное ранение правой голени, у остальных – слепое осколочное ранение поясницы и челюсти. Их госпитализировали.