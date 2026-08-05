Три человека пострадали при атаке БПЛА на предприятие в Курской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека получили ранения в результате атаки БПЛА на предприятие в селе Малом Солдатском Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

По его информации, травмы получили женщина и двое мужчин. У первой слепое осколочное ранение правой голени, у остальных – слепое осколочное ранение поясницы и челюсти. Пострадавших транспортируют в Курскую областную больницу.

Ранее в Льговском районе региона местная жительница нашла снаряд в поле и подняла его, после чего устройство взорвалось у нее в руках. В результате женщина лишилась пальцев на левой руке и получила множественные рваные раны. Врачи оказали ей первую помощь на месте, а затем экстренно доставили в больницу.

До этого женщина погибла из-за удара украинского дрона, целью которого было административное здание в поселке Хомутовка. Ее госпитализировали, однако реанимационные мероприятия оказались безуспешными.