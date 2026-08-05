Океанолог Таврический объяснил появление гигантских медуз в водах РФ изменением климата

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Появление гигантских медуз-ропилем у берегов Владивостока связано с перестройкой океанических течений и повышением температуры воды. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на члена Русского географического общества, океанолога Анатолия Таврического.

По его словам, виной всему глобальное потепление. Поэтому в регионе появляется больше рыб фугу, а медузы приплывают выше по течению. В частности, ропилемы мигрируют из более теплых районов Тихого океана. При этом вероятный ареал их распространения ограничен территорией Приморского края.

"Так что до Камчатки не дойдут", – выразил уверенность океанолог.

Таврический добавил, что раньше подобных медуз в этих водах не наблюдалось. Ропилемы стали регулярно встречаться в Амурском и Уссурийском заливах лишь в течение последних 25 лет. В некоторые сезоны их численность была настолько высокой, что медуз перерабатывали и экспортировали в Китай.

У берегов Владивостока пока наблюдается лишь небольшое количество медуз, так как их миграция только началась. Тем не менее, ученые зафиксировали особь диаметром около 35 сантиметров. В предыдущие годы попадались и более крупные экземпляры – до 70 сантиметров.

Ранее в Приморье отдыхающие обнаружили более 20 мертвых рыб фугу в устье реки Партизанской, что впадает в Японское море. Причиной массового появления тропических рыб в регионе стала аномально теплая вода. Фугу встречалась здесь и раньше, но сейчас рыбаки замечают ее почти каждый день.

