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27 июля, 16:43

Регионы

Более 20 ядовитых рыб фугу выбросились на берег в Приморье

Фото: телеграм-канал Amur Mash

В Приморье отдыхающие обнаружили более 20 мертвых рыб фугу в устье реки Партизанской, впадающей в Японское море. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.

Из-за высокой токсичности этих рыб к ним не подходят даже дикие животные. Фугу считается одной из самых ядовитых рыб в мире.

Отмечается, что причиной массового пребывания тропических рыб в регионе стала аномально теплая вода. Фугу встречалась здесь и раньше, но сейчас рыбаки замечают ее почти каждый день.

Кроме того, в Приморье продолжается нашествие акул. Их замечают в туристических бухтах и в районе Находки.

При этом появление фугу в реках Приморского края является нормой, подчеркнула в беседе с ТАСС пресс-секретарь Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН (ННЦМБ ДВО РАН) Юлия Требухова. Некоторые виды, например белоточечная собака-рыба, могут обитать в прибрежных водах и не избегать распресненных вод.

Ранее туристы пожаловались на скопления медуз на берегах Черного и Азовского морей. По информации СМИ, причиной их массового появления стал рост солености Азовского моря. Для беспозвоночных морских животных прогретая вода и ее высокая соленость являются лучшими условиями для размножения.

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