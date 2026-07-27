Фото: кадр из сериала "Очень странные дела"; режиссеры – Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви; производство – 21 Laps Entertainment, Monkey Massacre, Netflix

"Очень странные дела" стали самым популярным сериалом в России за полгода, набрав 19 601 балл, следует из результатов исследования компании "Медиалогия".

Рейтинг составлен на основе анализа поискового спроса, просмотров на телевидении и онлайн-платформах, а также активности пользователей в социальных медиа. В выборку вошли 1 414 российских и зарубежных сериалов, вышедших в 2025–2026 годах, включая новые сезоны и продолжения франшиз.

На втором месте – аниме "Магическая битва" с результатом в 10 839 баллов, а на третьем – российский сериал "Ландыши", набравший 10 486 баллов. В топ-5 также вошли "Пацаны" (10 024 балла) и "Первый отдел" (8 917 баллов).

Российские проекты удерживают лидирующие позиции по количеству представленных сериалов: за полугодие они заняли 57 мест из 100 в рейтинге. В июне 2026 года доля отечественного контента также осталась преобладающей – 16 из 30 проектов.

В июньском рейтинге лидером стали "Пацаны", второе место занял сериал "След", а замкнула тройку "Эйфория". В первую пятерку также вошли "След Чикатило" и спортивная драма "Первая ракетка". По оценке "Медиалогии", успех последней свидетельствует о растущем интересе аудитории к российским спортивным драмам и байопикам.

Согласно исследованию, зрители предпочитают возвращаться к уже знакомым сюжетам. В первой сотне проектов лишь 32 являются премьерами 2025–2026 годов – основную часть рейтинга составляют франшизы и продолжения, вышедшие ранее. В топ‑10 при этом остались комедии "Универ" и "Папины дочки", дебют которых состоялся почти 20 лет назад.

Актриса Паулина Андреева ранее заняла первую строчку в рейтинге самых популярных брюнеток российского кино. Зрители знакомы с ее работами в проектах "Метод", "13 клиническая", "Оттепель", "The Телки", "Лучше, чем люди". Также она проявила себя как продюсер и сценарист – в частности, участвовала в создании проектов "Псих" и "Мамин сын".

