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28 июля, 12:01

Общество

Конкурс на бюджетные места в педагогических вузах вырос до 14 человек на место

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Андрей Титов

Конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям в вузах превысил прошлогодний показатель и составил более 14 заявлений на одно место. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Уверен, что ребята, которые приходят в педвузы, осознанно выбрали путь учителя", – сказал глава ведомства.

Всего в педагогические университеты в 2026 году абитуриенты подали 690 тысяч заявлений на направление "Образование и педагогические науки". Это на 26% больше, чем в 2025 году. Документы на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования подали 443 тысячи человек.

Лидером по количеству заявлений стал Московский педагогический государственный университет (МПГУ) – 108 тысяч человек. Кравцов отметил, что повышение престижа учительской профессии остается одной из ключевых задач.

На данный момент в педагогических вузах Минпросвещения России завершился прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования.

Ранее в Минобрнауки России сообщили, что зачисление на бюджетные места бакалавриата и специалитета продлится до 29 августа, в магистратуру – до 20 сентября. Сроки приема на платное обучение определяются вузами индивидуально, однако крайняя дата также 20 сентября.

Кроме того, министерство предложило разработать цифровую платформу "Университеты" для дистанционного поступления. К 2030 году планируется завершить трансформацию системы высшего образования, в которой на текущем этапе задействовано 17 вузов.

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