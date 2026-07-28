На улицах Москвы разместили напоминания о ПДД для электросамокатчиков

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве на участках с повышенной аварийностью появились плакаты с правилами для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Совместно с Центром организации дорожного движения и операторами проката были выявлены места, где чаще всего происходят инциденты с электросамокатами. Главные причины ДТП – грубые нарушения правил дорожного движения, например передача руля детям, езда вдвоем, проезд пешеходных переходов без спешивания и опасное маневрирование на тротуарах.

"Каждый пользователь должен понимать: его личная ответственность – залог безопасности, и от этого выбора зависит жизнь и здоровье всех участников движения", – подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Для тех, кто хочет подробнее изучить правила, работает образовательная программа "Включите режим безопасности".

Ранее сообщалось, что в ходе профилактического мероприятия "СИМ", направленного на контроль за соблюдением правил дорожного движения пользователями СИМ, в том числе курьерами, было составлено 3 тысячи административных материалов. Из них 1 257 протоколов оформили в отношении пользователей СИМ, 980 – в отношении курьеров и еще 805 – в отношении велосипедистов.

