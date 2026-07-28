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28 июля, 18:52

Общество

Молодежь 18–24 лет признана самой читающей аудиторией в России

Фото: 123RF.com/teolazarev

Наиболее читающей частью аудитории в России оказалась молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, сообщил президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков в интервью ИС "Вести".

По его словам, для этой возрастной группы издательство создает отдельные редакции, которые выпускают литературу в жанре Young Adult.

Он также отметил рост продаж русской классической литературы. За последние три года продажи выросли почти в два раза. Тиражи произведений Федора Достоевского, Льва Толстого и Антона Чехова обгоняют тиражи многих современных писателей. Новиков отметил, что это "приятно".

Ранее сообщалось, что 40% россиян предпочитают читать в метро, а 27% находят время для чтения во время учебы или работы. Однако самым популярным временем для чтения остается вечер, этот вариант выбрали 50% опрошенных. Ежедневно к книгам обращаются примерно 87% участников опроса, а 10% – несколько раз в неделю.

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