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28 июля, 20:57

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ТАСС: визит Уиткоффа и Кушнера в РФ возможен в ближайшие недели

Визит Уиткоффа и Кушнера в РФ возможен в ближайшие недели – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Jacquelyn Martin

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Россию в ближайшие недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Однако, отметил собеседник журналистов, конкретных сроков и какой-либо определенности пока нет.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты между РФ и США не прекращаются даже тогда, когда представители американской администрации не посещают Россию. Он подчеркнул, что российская сторона готова к урегулированию украинского кризиса.

Пресс-секретарь президента РФ также отмечал, что Москва видит искреннее желание Вашингтона найти решение для завершения конфликта. Россия будет ждать новых идей и предложений со стороны США.

Песков заявил, что РФ будет ждать от США предложений урегулирования украинского конфликта

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