Песков заявил, что США не смогли убедить Украину принять их предложения по урегулированию

Фото: kremlin.ru

Россия согласилась на вариант урегулирования украинского конфликта, предложенный американской стороной, однако Украину США так и не убедили его принять. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.

"Американцы не смогли уговорить украинцев, потому что они не смогли преломить украинцев, подстрекаемых европейцами", – сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Москва видит искренность Вашингтона в стремлении найти приемлемые для всех сторон варианты. По его словам, президент США Дональд Трамп и его переговорщики действительно хотят сформулировать такие решения.

Песков также указал на дуализм позиции американской администрации: с одной стороны, США продолжают поставлять вооружения Украине, с другой – заявляют о желании мирного урегулирования. Россия, по его словам, намерена использовать эту часть, соответствующую ее интересам.

"А нашим интересам абсолютно соответствует их желание способствовать мирному урегулированию", – резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что Россия будет ждать новых идей и предложений со стороны США.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что США, скорее всего, пересмотрели свою позицию относительно договоренностей по Украине, достигнутых на саммите в Анкоридже.

При этом Россия готова выполнить все взятые на себя обязательства по принципу "пацан сказал – пацан сделал". Министр напоминал, что Владимир Путин не раз говорил, что поставленные им в июне 2024 года задачи будут выполнены.

