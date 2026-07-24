Лавров: РФ смотрит на договоренности Анкориджа по принципу "пацан сказал – пацан сделал"

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Соединенные Штаты, судя по всему, пересмотрели свою позицию относительно договоренностей по Украине, достигнутых на саммите в Анкоридже. При этом Россия готова выполнить все взятые на себя обязательства по принципу "пацан сказал – пацан сделал", сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров во время общения с журналистами.

"Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал – пацан сделал. Мы сказали – мы готовы. Ну с той стороны этот подход модифицирован, судя по цитате (госсекретаря США Марко. – Прим. ред.) Рубио", – сказал Лавров.

Министр напомнил, что Владимир Путин не раз говорил, что поставленные им в июне 2024 года задачи, будут выполнены. Также Лавров прокомментировал слова госсекретаря Рубио о том, что предложения, сделанные на саммите на Аляске по украинскому урегулированию, провалились.

"Насчет того, что анкориджские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился", – заметил глава МИД РФ.

По его словам, Путин прибыл на саммит в Анкоридж, имея на руках предложения США, одобренные американским президентом Дональдом Трампом. Россия на них согласилась. Министр отметил, что если есть предложение и есть согласие, то согласованные результаты в Анкоридже были.

"Президент Трамп, я не выдам большой тайны, не раз говорил, что это наше предложение частично компромиссно. Мы это приняли, что это компромиссное предложение, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежный элемент компромисса", – добавил Лавров.

Американская сторона заверяла, что президент Украины Владимир Зеленский сделает необходимые шаги для урегулирования, однако выполнить их не удалось, заметил глава МИД РФ.

Накануне, 23 июля, Лавров и Рубио провели переговоры на Филиппинах. Они длились более получаса.

В рамках встречи, в частности, обсуждался украинский конфликт. Глава МИД РФ рассказал госсекретарю США о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения.