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Прокуратура Германии предъявила обвинение в совершении военного преступления гражданину Украины Сергею Кузнецову, который является фигурантом дела о "Северных потоках". Об этом сообщил его адвокат Никола Канестрини, текст заявления приводит РИА Новости.

"Наша защита полностью оспаривает предъявленное обвинение", – говорится в заявлении адвоката.

Защита утверждает, что обвинительное заключение властей ФРГ содержит "лишь гипотезу обвинения, и не более того". По словам Канестрини, эта версия еще должна быть доказана в ходе судебного разбирательства.

Адвокат также заявил, что Германия скрыла от итальянских судебных органов информацию о возможной причастности государственных органов Украины к диверсии на газопроводах. Выдача обвиняемого, по его словам, была получена путем сокрытия этих сведений.

Канестрини подчеркнул, что взаимное доверие между государствами – членами Евросоюза является основой Европейского ордера на арест и запрашивающий орган обязан сообщать все известные ему обстоятельства. Эти факты, по словам адвоката, были известны следствию еще тогда, когда защите отказывали в доступе к материалам дела.

"И именно эти обстоятельства потребовали бы от Апелляционного суда иной оценки вопроса о функциональном иммунитете", – добавил Канестрини.

В обвинительном заключении, как следует из заявления адвоката, утверждается, что "имеются достаточные основания подозревать, что акты саботажа были совершены по указанию украинских государственных органов и под их руководством".

"Северные потоки" были подорваны в 2022 году, в результате чего поставки газа остановились. Через несколько лет – в 2024 году – Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест предположительно причастного к теракту инструктора по дайвингу. Позднее были установлены личности еще двух подозреваемых по делу.

В 2025 году в Италии задержали украинца, который мог возглавлять группу по подрыву. Обвинения ему предъявили в 2026-м – украинцу вменили атаку на гражданскую энергетическую инфраструктуру, которую, по версии следствия, можно классифицировать как военное преступление.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что решение Германии предъявить обвинение украинцу за подрыв газопроводов подтверждает участие Киева в теракте против критической инфраструктуры Евросоюза. По его словам, это доказало подлинность сведений, которыми располагала Москва с самого начала.