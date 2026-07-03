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03 июля, 13:17

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Песков: ФРГ подтвердила причастность Киева к подрыву "Северных потоков", обвинив украинца

Песков прокомментировал решение ФРГ по делу о подрыве "Северных потоков"

Фото: kremlin.ru

Решение Германии предъявить обвинение украинцу за подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" подтверждает участие Киева в теракте против критической инфраструктуры Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что данное решение в том числе доказало подлинность сведений, которыми располагала Москва с самого начала.

"Это очень важно", – приводит слова политика "Газета.ру".

Официальный представитель Кремля призвал страны Европы учитывать этот факт при обсуждении перспектив членства и сближения Украины с ЕС.

Вместе с тем Песков выразил недоумение из-за продолжающейся финансовой поддержки Украины со стороны ФРГ.

"На этом фоне весьма и весьма парадоксально выглядит каждый раз новость, когда та же Германия продолжает выделять деньги для военной машины киевского режима", – добавил он.

"Северные потоки" взорвали в 2022 году, после чего поставки газа были остановлены. В 2024-м Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест предположительно причастного к теракту инструктора по дайвингу. Позднее были установлены личности еще двух подозреваемых.

В 2025 году в Италии задержали украинца Сергея К., который мог возглавлять группу по подрыву. Обвинения ему Генпрокуратура Германии предъявила в 2026-м. Украинцу вменили атаку на гражданскую энергетическую инфраструктуру, которую, по версии следствия, можно классифицировать как военное преступление.

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