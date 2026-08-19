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19 августа, 12:34

Происшествия

Один из попавших под камнепад в горах Кабардино-Балкарии турист погиб

Фото: kbr.sledcom.ru

Один из трех туристов, попавших под камнепад в Черекском районе Кабардино-Балкарии, погиб. Еще двое пострадали, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Раненым оказывается медицинская помощь. Ведомство организовало доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Камнепад произошел утром 19 августа на пике "20 лет ВЛКСМ" на высоте 2 200 метров. После этого туристическая группа попросила помощи, и на место выдвинулись 16 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Тогда утверждалось, что у троих туристов выявлены ушибы различной степени тяжести.

До этого восемь альпинистов пропали на Эльбрусе. На их поиски отправились 14 спасателей, людей искали по южному склону горы. Спустя время группу нашли живой. Граждан эвакуировали на поляну Азау, от медицинской и дальнейшей помощи они отказались.

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