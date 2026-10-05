Правительство РФ утвердило стратегию развития биоэкономики

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Правительство России утвердило стратегию развития биоэкономики. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил председатель кабинета министров Михаил Мишустин.

По его словам, для стимулирования разработки отечественных решений в этой сфере реализуется ряд мер, в том числе направленных на ускоренное внедрение результатов научных исследований и передовых открытий в области биологии. Для этого действует профильный национальный проект.

Ранее Мишустин указывал, что уникальные российские препараты от аллергии и нескольких видов онкологии выйдут на рынок уже в 2027 году. В настоящее время ведутся клинические испытания 14 препаратов, не имеющих зарубежных аналогов, и еще 23 медицинских изделий.

Среди них – вакцина от аллергии на пыльцу березы и пищевую аллергию, препарат для лечения рака мочевого пузыря, средства для купирования боли и изделия для коррекции нейрокогнитивных нарушений, в том числе ослабления памяти и внимания.

