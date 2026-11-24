Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Москве подвели итоги первого потока четвертого сезона конкурса "Фабрика дизайна". Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Участники представили 41 проект для 30 российских компаний, в том числе разработали сувенирную продукцию для часовой мануфактуры Константина Чайкина, брендбук для производителя промышленного покрытия и визуальное оформление для певца Алекши Новича.

На конкурс поступило 192 заявки из 28 регионов России. В проекте участвовали дизайнеры, студенты профильных вузов и представители дизайн-бюро. С 14 августа по 19 октября они работали над задачами в области промышленного, графического и средового дизайна при поддержке менторов и трекеров.

Финальная защита состоялась 20 октября в пространстве "АКИ. лаб" Агентства креативных индустрий Москвы. Работы оценивало жюри из 14 экспертов во главе с президентом Союза дизайнеров России Виталием Ставицким.

Одной из задач стала разработка коллекции мерча для часовой мануфактуры Константина Чайкина к выставке "Механики и часовщики России: от Кулибина до Чайкина".

Экспозиция посвящена истории отечественной инженерной мысли – от изобретений механика XVIII века Ивана Кулибина, создавшего знаменитые часы в форме яйца, до современных разработок мануфактуры. Победительницей в этом направлении стала Мария Гудкова. Сама мануфактура работает с 2003 года, а ее основатель Константин Чайкин имеет более 90 патентов в области часового дела.

Для московской компании "Термоком", выпускающей жидкую футеровку – защитное покрытие для промышленного оборудования, участники подготовили название компании и ее продукции, а также брендбук. Производитель планирует выйти на рынки Юго-Восточной Азии под новым экспортным брендом. Над проектом работала команда из шести человек: Руслан Мелкумян, Амина Азизова, Елизавета Ракова, Лидия Генкина, Наталия Решетникова и Анастасия Лопуховская.

Еще одну задачу участникам поставили в музыкальной сфере. Дизайнерам предстояло сформировать целостный визуальный образ певца Алекши Новича, в том числе разработать оформление сайта и другие графические материалы. Победительницей стала Евгения Иванчукова.

Председатель жюри Виталий Ставицкий отметил, что некоторые проекты уже готовы к внедрению в ближайшие месяцы. Среди них – дизайн систем обогрева премиум-класса и промопродукция для известной часовой мануфактуры. По его словам, часть участников вышла за рамки технических заданий и предложила компаниям новые возможности для развития продуктов.

Среди тенденций в работах Ставицкий выделил поиск российского облика и национальной самобытности, использование экологичных материалов и создание замкнутых производственных циклов. Дизайнеры также применяют искусственный интеллект для ускорения работы, однако ключевую роль по-прежнему играет человек. Простота форм и эргономичность, по мнению председателя жюри, становятся признаками премиальности.

Ранее в Москве стартовал прием заявок на конкурс профессионального мастерства "Эффективная Москва". Инициатива направлена на поиск лучших решений для оптимизации работы органов исполнительной власти и выявление талантливых специалистов. Конкурс проходит по направлениям "Эффективный процесс", "Цифровая эффективность" и "Экономика результата".