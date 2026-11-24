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Шестнадцатилетний подросток умер во время учебных сборов в Пермском крае. Об этом сообщил глава Чайковского городского округа Алексей Агафонов в своем телеграм-канале.

Несчастный случай произошел в поселке Марковском. Перед началом занятий школьник находился в комнате отдыха, где по неизвестной причине потерял сознание. На месте ему оказали помощь, однако спасти подростка не удалось.

Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы. Кроме того, в округе работает специальная комиссия под руководством краевого министерства образования. К проверке также подключились профильные специалисты.

Ранее в Калужской области скончалась ученица пятого класса, у которой резко повысился уровень сахара в крови. Девочке стало плохо дома, после чего ее госпитализировали в городскую больницу, а затем санитарной авиацией доставили в медучреждение Калуги. Глава Малоярославецкого округа Вячеслав Парфенов уточнил, что ребенок умер не в школе, а у семьи не было претензий к педагогам.

