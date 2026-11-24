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Суд в Иране назначил певице Парасте Ахмади наказание в виде 74 ударов плетью за выступление без хиджаба. Артистку признали виновной в "оскорблении общественной морали", сообщил телеканал RT со ссылкой на материалы Iran International.

Поводом для разбирательства стал концерт, который Ахмади дала в 2024 году. Тогда певица вышла на сцену в длинном черном платье без рукавов, а ее волосы оставались непокрытыми. На сцене вместе с ней находились музыканты-мужчины, в то время как само выступление прошло без зрителей.

Отмечается, что даже виртуальный формат концерта не влияет на обязанность соблюдения действующих в стране норм о ношении хиджаба и ограничений, касающихся публичного пения женщин.

Помимо ударов плетью, певице запретили выезжать за пределы страны и заниматься художественной деятельностью в течение двух лет.

Ранее пара в Индонезии получила по 100 ударов плетью за секс вне брака и еще по 40 ударов за распитие алкоголя в общественном парке. Во время наказания женщина потеряла сознание и была доставлена в больницу.