CNN Indonesia: влюбленных высекли плетью за поцелуй во время трансляции в TikTok

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В индонезийском городе Банда-Ачех пару влюбленных публично высекли плетью за поцелуй. Суд признал 22-летнюю девушку и 25-летнего парня виновными в нарушении норм исламского права, действующих в провинции Ачех, сообщает aif.ru со ссылкой на CNN Indonesia.

Молодые люди целовались в автомобиле во время прямой трансляции в TikTok, за что каждого приговорили к 21 удару плетью.

Во время экзекуции девушка несколько раз просила остановиться из-за боли, а после последнего удара потеряла сознание примерно на две минуты. После исполнения наказания дежурившие на месте медики оказали ей помощь.

Ранее в той же провинции пара получила 100 ударов плетью за секс вне брака и еще 40 за распитие алкоголя в общественном парке. Женщина во время экзекуции потеряла сознание и была доставлена в больницу.

Власти подчеркнули, что исключений не делают даже для правоохранителей, а законы шариата поддерживают многие местные жители.