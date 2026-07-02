Уголовное дело завели на мужчину, который размахивал ножом и ранил ребенка в Москве

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Следователи открыли уголовное дело на мужчину, который ранил ножом 11-месячного ребенка в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.

Личность нападавшего установлена, он задержан. Дело завели по статье УК РФ "Хулиганство". В ведомстве уточнили, что малыш находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Случай произошел на востоке столицы. По данным СМИ, пьяный мужчина столкнулся с соседкой и ее 11-месячным сыном. Он достал нож и начал размахивать им. Ребенок в результате его действий получил порез ноги.

Ранее сообщалось, что неадекватного мужчину заметили в торговом центре на Пятницком шоссе в Москве. Он приставлял к своему горлу нож и пугал посетителей. Правоохранительные органы его задержали.