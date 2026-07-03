В ГД усомнились в трактовке радуги как символа экстремизма

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Депутат Госдумы Владислав Даванков заявил о намерении направить обращение в МВД с просьбой разъяснить, в каких случаях радуга является экстремистским символом и признаком пропаганды ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал парламентария.

Ранее российский телеканал "2х2" заменил изображение радуги в одном из мультфильмов на желтую полосу. По мнению СМИ, это произошло из-за рисков, связанных с запрещенной пропагандой экстремистского движения.

Даванков, в свою очередь, задался вопросом, не приводит ли такая практика к чрезмерному расширению трактовки закона. По его словам, возникает путаница, когда речь идет о символике, а когда об обычном изображении.

"А где граница? Можно ли детям рисовать радугу? А есть мороженое "Радуга"? А носить футболку с радугой?" – прокомментировал депутат.

Ранее в Оренбурге впервые в России вынесли приговор по делу об организации и участии в деятельности ЛГБТ-сообщества. Обвинения предъявили трем молодым людям, которые руководили ночным заведением в городе. Молодые люди получили от двух лет трех месяцев до семи лет колонии общего режима. Также владелец должен будет отдать государству все доходы от такой деятельности.

