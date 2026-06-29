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29 июня, 15:32

Происшествия

Приговор по делу ЛГБТ-сообщества впервые вынесли в России

Фото: MAX/"Центральный районный суд Оренбурга"

Центральный районный суд Оренбурга вынес приговор по делу об организации и участии в деятельности ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Это первый такой прецедент в России. Обвинения предъявили трем молодым людям, которые руководили ночным заведением в городе. Речь идет о владельце, арт-директоре и администраторе бара.

По версии следствия, фигуранты дела точно знали о запрете международного движения в России, но целенаправленно продолжали его деятельность, прячась под вывеской увеселительного учреждения.

Суд признал их виновными. Молодые люди получили от двух лет трех месяцев до семи лет колонии общего режима. Им на время запретили работать в сфере общественного питания и развлечений. Владелец должен будет отдать государству все доходы от незаконной деятельности. Речь идет о миллионе рублей.

Ранее Черемушкинский суд Москвы запретил сайт, где появились ЛГБТ-фанфики. Известно, что на ресурсе находились любительские произведения, в которых описывались романтические и сексуальные отношения между персонажами одного пола.

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